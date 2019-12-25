Бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа рада закрытию проекта

Она не хотела бы, чтобы ее дети застали эту передачу.

Одна из бывших ведущих реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа призналась, что испытала радость после того, как узнала о закрытии проекта. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Жужа заявила, что не смотрит телевизор. Кроме того, она рада, что ее дети не застанут эту передачу.

Также Жужа прокомментировала конфликт с другой ведущей шоу Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет. Она сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге и подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной. "С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада", - отметила Жужа.

Телеканал ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причиной этому стали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества. Съемки реалити-шоу хотели возобновить в феврале на другом телеканале, однако этого пока так и не произошло. Тем временем ТНТ закрыл еще одно шоу "Бородина против Бузовой" из-за низких рейтингов.

Фото: Instagram / katyajuja555