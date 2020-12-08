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В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели девушки похожей на участницу "Дома-2"
Сегодня, 22:31
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В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели девушки похожей на участницу "Дома-2"

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По данным городского Следкома, дело расследуют по статье "причинение смерти по неосторожности".

В Петербурге 25 августа возбудили уголовное дело после того, как нашли в Финском заливе тело молодой девушки. Предполагается, что погибшей могла быть участница телешоу "Дом-2" Анастасия Кочервей.

По данным городского Следкома, дело расследуют по статье "причинение смерти по неосторожности". Назначены все необходимые экспертизы, в ближайшее время будет проводиться опознание.

Ранее Бородина высказалась о смерти звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Телеведущая ограничилась одним предложением.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей

Теги: дом 2, кочервей анастасия, следком, смерть, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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