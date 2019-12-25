В реке Петербурга обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей

По информации источников, погибшей поступали угрозы от мужчины. Кроме того, экс-участница популярного шоу злоупотребляла наркотиками и алкоголем.

В одной из рек Северной столицы найдено тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Информацию подтвердила подруга покойной, сообщив, что девушка недавно пропала. По данным собеседницы издания, Кочервей преследовал мужчина, угрожая ей расправой.

Кроме того, у экс-участницы "Дома-2" наблюдались проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья пытались собрать деньги на лечение девушки при помощи телешоу, но сделать этого не удалось. Анастасия продала квартиру в Краснодаре и приобрела новое жилье в Петербурге.

Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что этим все закончится. Перестала общаться, потому что человек меня предал. <…> Несколько недель назад она выходила на связь. Тусила в Питере, выглядела нормально. собеседница телеканала "360"

Из Краснодара на опознание вызвана мать погибшей. Кроме того, по информации Piter.TV, в отделение полиции по Новокубанскому району с заявлением о пропаже дочери обращался отец Кочервей.

Ранее мы сообщили о том, что тело массажистки из Сочи нашли под балконом дома на Коломяжском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей