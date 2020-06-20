Тело массажистки из Сочи нашли под балконом дома на Коломяжском проспекте

По данным правоохранителей, погибшая злоупотребляла алкоголем.

На Коломяжском проспекте под балконом прохожий нашел тело девушки. Об этом пишут "Невские новости".

Массажистка из Сочи выпала с окна дома №28. Мать погибшей рассказала, что в 2006 году они переехали в Петербург. Снимали квартиру, делали массаж и занимались другими косметическими услугами на дому. По данным правоохранителей, погибшая злоупотребляла алкоголем.

Ранее петербургский пенсионер "инвестировал" в криптобиржу почти 800 тыс. рублей. После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием.

Фото: Piter.tv



