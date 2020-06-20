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Тело массажистки из Сочи нашли под балконом дома на Коломяжском проспекте
Сегодня, 17:41
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Тело массажистки из Сочи нашли под балконом дома на Коломяжском проспекте

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По данным правоохранителей, погибшая злоупотребляла алкоголем. 

На Коломяжском проспекте под балконом прохожий нашел тело девушки. Об этом пишут "Невские новости". 

Массажистка из Сочи выпала с окна дома №28. Мать погибшей рассказала, что в 2006 году они переехали в Петербург. Снимали квартиру, делали массаж и занимались другими косметическими услугами на дому. По данным правоохранителей, погибшая злоупотребляла алкоголем. 

Ранее петербургский пенсионер "инвестировал" в криптобиржу почти 800 тыс. рублей. После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием. 

Фото: Piter.tv 


 

Теги: балкон, коломяжский проспект, массажистка, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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