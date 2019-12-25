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Петербургский пенсионер "инвестировал" в криптобиржу почти 800 тыс. рублей
Сегодня, 17:26
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский пенсионер "инвестировал" в криптобиржу почти 800 тыс. рублей

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После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием. 

В Петербурге 76-летний пенсионер перевел мошенникам 780 тыс. рублей. Об этом пишет "Фонтанка". 

Пострадавший обратился в полицию 20 августа. Он рассказал, что в июле увидел в Интернете рекламу обучения работе на бирже. После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием. 

С 1 по 18 августа с ним связывался неизвестный, который предложил ему вложиться в криптобиржу "Васау". Пенсионер перевел на указанные брокером счета 780 тысяч рублей. После чего тот перестал выходить на связь. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее пьяный брат попытался сбросить сестру с балкона в Красносельском районе. На место выдвинулись правоохранители.

Фото: Piter.tv
 

Теги: биржа, криптовалюта, пенсионери
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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