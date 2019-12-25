Петербургский пенсионер "инвестировал" в криптобиржу почти 800 тыс. рублей

После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием.

В Петербурге 76-летний пенсионер перевел мошенникам 780 тыс. рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Пострадавший обратился в полицию 20 августа. Он рассказал, что в июле увидел в Интернете рекламу обучения работе на бирже. После перехода по ссылке мужчине выслали учебные материалы, тогда он и решил заняться инвестированием.

С 1 по 18 августа с ним связывался неизвестный, который предложил ему вложиться в криптобиржу "Васау". Пенсионер перевел на указанные брокером счета 780 тысяч рублей. После чего тот перестал выходить на связь. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный брат попытался сбросить сестру с балкона в Красносельском районе. На место выдвинулись правоохранители.

Фото: Piter.tv

