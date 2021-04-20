Телеведущая ограничилась одним предложением.

В своем блоге телеведущая Ксения Бородина высказалась о смерти звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Она написала, что "когда погибают молодые — это ужас…".

Напомним, в реке Петербурга обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Информацию подтвердила подруга покойной, сообщив, что девушка недавно пропала. По данным собеседницы издания, Кочервей преследовал мужчина, угрожая ей расправой.

Кроме того, у экс-участницы "Дома-2" наблюдались проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья пытались собрать деньги на лечение девушки при помощи телешоу, но сделать этого не удалось. Анастасия продала квартиру в Краснодаре и приобрела новое жилье в Петербурге.

Фото: Telegram / Borodylia