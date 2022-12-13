СМИ: участница "Дома-2" Анастасия Кочервей попала в воду Финского залива еще живой

Точная причина смерти девушки так и не установлена, так как тело долгое время находилось в воде.

Следственный комитет продолжает расследование дела о "причинении смерти по неосторожности", которые было возбуждено после обнаружения в Финском заливе тела участницы "Дома-2" Анастасии Кочервей.

По данным "Фонтанки", точная причина смерти девушки так и не установлена, так как тело долгое время находилось в воде. Однако, по предварительной информации, специалисты смогли установить, что в воду Кочервей попала ещё живой. Сама она туда упала или же её утопили, выяснится, когда найдут тех, кто провел с девушкой последние часы до гибели. Также известно, что перед гибелью Кочервей принимал наркотики.

Тело неизвестной женщины с наращенными белыми прядями, силиконовой грудью нашли в воде Финского залива 13 августа 2022 года. Официально информация о том, что это была именно Анастасия Кочервей, подтвердила генетическая экспертиза в конце прошлого года.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей