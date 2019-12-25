Отец звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей не верит в смерть дочери

По словам отца, найденное тело не принадлежит его Насте.

В Финском заливе 13 августа нашли тело девушки, которая похожа на пропавшую звезду "Дома-2" Анастасию Кочеврей. Отец молодой женщины Иван Кочервей даже спустя месяц отказывается верить в смерть дочери. Он говорит, что нужна лабораторная экспертиза ДНК. Об этом сообщили "Невские Новости".

По словам отца, найденное тело не принадлежит его дочке. Он уверен, что в деле замешаны коррумпированные сыщики.

Мужчина рассказал, что поисками занималась волонтеры. Но на данный момент они не могут помочь.

Иван Кочервей рассказал подозрительные нюансы в истории пропавшей. Сначала локация телефона была в Московской области, потом в Одинцово, а затем вдруг оказалась в Петербурге – в квартире девушки. Мужчина отметил, что ключи от квартиры Настя всегда носила в сумочке на поясе, это была ее привычка. Он не понял, как в руках найденной девушки оказались ключи от дома его дочери. Мужчина предположил, что их подбросили.

Ранее на Piter.tv: Олеся Малибу рассказала об "убийце" звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей