Олеся Малибу рассказала об "убийце" звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей

Девушка утверждает, что уже есть задержанный и идут следственные действия.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в "причинении смерти по неосторожности" звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на подругу погибшей Олесю Малибу.

Как рассказала Малибу, родители до сих пор не приехали на опознание, но это формальность, потому что тело именно Кочервей. В этом никто не сомневается, говорит Малибу.

Девушка утверждает, что уже есть задержанный и идут следственные действия. Она добавила, что "что у задержанного избежать наказания не получится".

Тело погибшей долго было в воде, поэтому судебно-медицинская экспертиза проводится дольше.

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Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей