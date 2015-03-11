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Вчера, 22:54
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В Росприроднадзоре прокомментировали изменение цвета воды в Финском заливе

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Это связано с резким ростом и отмиранием сине-зеленых водорослей.

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу прокомментировали изменение цвета Финского залива в Петербурге и Ленобласти. Это связано с резким ростом и отмиранием сине-зеленых водорослей. 

Теплая погода, которая установилась в регионе, спровоцировала резкий рост и отмирание водорослей в водных объектах, поскольку температурный режим выступает фактором, определяющим последовательность смены видов и их доминирование.

Вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также светло-серые, голубые, иссиня-черные, светло-зеленые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли, находящейся на разных стадиях разложения. Характерная особенность этих водорослей – окраска, связанная с относительно высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжается борьба с сине-зелеными водорослями.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: зеленая вода, северо-западное региональное управление росприроднадзора, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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