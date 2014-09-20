В настоящее время исследования проводят на шести водных объектах города.

В Петербурге продолжается борьба с сине-зелеными водорослями на водных объектах. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 5 июля.

Так, в Пейзажный пруд Московского парка Победы сегодня высадили воздушно-водные растения для того, чтобы изучить их влияния на развитие сине-зеленых водорослей. Пруд украсили ирисы, рогоз, кувшинки, которые активно потребляют фосфор и азот, создавая дефицит питания для водорослей.

Цветение сине-зеленых водорослей наносит ущерб флоре и фауне водоемов, а также вызывает справедливую тревогу за состояние водной среды у горожан. Универсальной методики борьбы с вредоносными растениями в настоящее время не существует, но Комитет по природопользованию совместно с Российским государственным гидрометеорологическим университетом занимается исследованием проблемы и предлагают экспериментальные способы противодействия распространению сине-зеленых водорослей. Один из них мы проводим в Московском парке Победы. Его цель – сократить кормовую базу для сине-зеленых водорослей, очистить воду от избыточного содержания азотно-фосфорных соединений, которыми питаются водоросли. Александр Герман, председатель комитета по природопользованию Петербурга

В настоящее время исследования проводят на шести водных объектах города.

Ранее на Piter.TV: стала известна предварительная причина замора рыбы в Финском заливе.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)