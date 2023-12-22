Во время жары происходит прогрев водоемов. Из-за резкого потепления водоросли быстро растут и отмирают. Снижается уровень растворенного кислорода.

Стала известна предварительная причина замора рыбы в Финском заливе. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что особи могут погибать из-за низкого содержания растворенного кислорода. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Очевидцы делятся в соцсетях видео, на которых зафиксирована мертвая рыба вдоль побережья Финского залива в районе пляжа "Дюны". В месте обнаружения мертвых особей много водорослей, которые выбросило на берег.

Во время жары происходит прогрев водоемов. Из-за резкого потепления водоросли быстро растут и отмирают.

Кроме изменения цветности воды от ярко зеленого до изумрудного при разложении водорослей, используется значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде до минимума. Оптимальное содержание растворенного кислорода составляет 7-8 мг/л. При цветении и отмирании синезеленых показатель снижается до 1 до 2 мг/л. Пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

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Фото: Telegram / RPN_SZFO