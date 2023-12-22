Безопасность скота в Ленобласти находится под контролем "умных" камер

Специалисты разместили IP-камеры на всей территории комплекса, включая зону, где содержится более 800 коров, склад для хранения кормов и помещение с танками-охладителями молока.

Цифровая платформа внедрила систему видеонаблюдения в фермерском хозяйстве ЗАО "Осьминское", расположенном в Сланцевском районе Ленинградской области. Более 50-ти камер, установленных на территории хозяйства, позволяют контролировать безопасность работников и дистанционно отслеживать состояние более 800 голов скота, пишет spb.aif.ru.

Специалисты разместили IP-камеры на всей территории комплекса, включая зону, где содержится более 800 коров, склад для хранения кормов и помещение с танками-охладителями молока. Камеры оснащены функцией ночного видения, благодаря чему возможно круглосуточное наблюдение за состоянием и поведением животных, животных, удоем, процессом кормления, сельскохозяйственной техникой и безопасностью на всех участках. Это позволяет сотрудникам своевременно реагировать на различные ситуации, проводить регулярные осмотры коров, контролировать контролировать процесс дезинфекции оборудования, поддержание чистоты на комплексе и качество выпускаемой продукции.

ЗАО "Осьминское" специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Продукция этого хозяйства широко используется многими крупными предприятиями общественного питания, комбинатами Петербурга и Ленинградской области.

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