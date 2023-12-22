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Стало известно, каких животных разрешено разводить на даче под Петербургом
Сегодня, 17:04
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Стало известно, каких животных разрешено разводить на даче под Петербургом

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Ранее разведение кроликов и кур в СНТ было запрещено, но в июле 2022 года правила изменились.

Некоторые владельцы приусадебных участков в СНТ под Петербургом хотели бы разводить домашний скот или птиц. О том, можно ли реализовать эту идею, рассказал  адвокат Александр Щербинин в беседе с spb.aif.ru.

Эксперт уточнил, что ранее разведение кроликов и кур в СНТ было запрещено, но в июле 2022 года правила изменились. Теперь разрешено держать этих животных, а также декоративных карликовых свиней - минипигов. Это возможно только для личного использования, то есть не для продажи.

Разведение свиней, лошадей и крупного рогатого скота все еще запрещено. Правление СНТ имеет право обсудить этот вопрос на общем собрании и принять решение. Иногда в товариществах запрещается содержание крупных птиц, таких как индюки и гуси, добавил Щербинин.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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