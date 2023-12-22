Стало известно, каких животных разрешено разводить на даче под Петербургом

Ранее разведение кроликов и кур в СНТ было запрещено, но в июле 2022 года правила изменились.

Некоторые владельцы приусадебных участков в СНТ под Петербургом хотели бы разводить домашний скот или птиц. О том, можно ли реализовать эту идею, рассказал адвокат Александр Щербинин в беседе с spb.aif.ru.

Эксперт уточнил, что ранее разведение кроликов и кур в СНТ было запрещено, но в июле 2022 года правила изменились. Теперь разрешено держать этих животных, а также декоративных карликовых свиней - минипигов. Это возможно только для личного использования, то есть не для продажи.

Разведение свиней, лошадей и крупного рогатого скота все еще запрещено. Правление СНТ имеет право обсудить этот вопрос на общем собрании и принять решение. Иногда в товариществах запрещается содержание крупных птиц, таких как индюки и гуси, добавил Щербинин.

Фото: Pxhere