Финский залив окрасился в зеленый цвет

Специалисты объясняют, что этот цвет не связан с загрязнением.

В поселке Репино под Петербургом Финский залив приобрел необычный цвет. Вода стала ярко-зеленой, сообщает Telegram-канал "Питер Live".

На фотографиях, предоставленных очевидцами, видно, что вода у берега имеет кислотно-зеленый оттенок.

Специалисты объясняют, что этот цвет не связан с загрязнением. Причина позеленения воды - водоросли, которые массово развились из-за жары.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки в партии свежих лимонов.

Фото: Telegram / Питер Live