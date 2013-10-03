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Финский залив окрасился в зеленый цвет
Сегодня, 16:23
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Финский залив окрасился в зеленый цвет

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Специалисты объясняют, что этот цвет не связан с загрязнением.

В поселке Репино под Петербургом Финский залив приобрел необычный цвет. Вода стала ярко-зеленой, сообщает Telegram-канал "Питер Live".

На фотографиях, предоставленных очевидцами, видно, что вода у берега имеет кислотно-зеленый оттенок.

Специалисты объясняют, что этот цвет не связан с загрязнением. Причина позеленения воды - водоросли, которые массово развились из-за жары.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки в партии свежих лимонов.

Фото: Telegram / Питер Live

Теги: санкт-петербург, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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