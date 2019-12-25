В порту Петербурга обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки в партии свежих лимонов

Взрослые насекомые являются переносчиками холеры. Личинки мухи-горбатки несут опасность для людей и животных, а также ведут к порче многих продуктов питания.

В морском порту Петербурга государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих лимонов весом 25 тонн, выращенных в ЮАР, обнаружил на дне контейнера живое имаго насекомого, похожего по морфологическим признакам на опасный карантинный объект.

Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, по результатам которых была установлена зараженность перевозимой подкарантинной продукции многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)). Выпуск 25 тонн свежих лимонов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственника груз подлежит обеззараживанию.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) является крайне опасным карантинным вредным организмом, включенным в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих на территории РФ. Вредитель способен очень быстро распространиться, передвигаясь вместе с транспортом, людьми или животными. Взрослые насекомые являются переносчиками холеры. Личинки мухи-горбатки несут опасность для людей и животных, а также ведут к порче многих продуктов питания.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года 32 точки общепита в Петербурге получили предостережения от Россельхознадзора.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)