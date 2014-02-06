С начала года 32 точки общепита в Петербурге получили предостережения от Россельхознадзора

Предприятиям было рекомендовано приобретать пищевую продукцию только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

С начала текущего года Северо-Западным межрегиональным Управлением Россельхознадзора было выявлено, что из 5303 предприятий общественного питания, работающих на территории Петербурга, 2884 не имеют регистрации в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, что является нарушением законодательства, так как они приобретают продовольственное сырье животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Эти документы необходимы для подтверждения качества и безопасности товаров, информирует пресс-служба ведомства.

В результате проверок, проведенных Управлением, было обнаружено, что некоторые предприятия общественного питания используют потенциально некачественную и опасную пищевую продукцию. В связи с этим, Управление выдало 32 предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

Предприятиям было рекомендовано приобретать пищевую продукцию только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга обнаружили опасный сорняк в 9 тоннах индийских семян кумина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)