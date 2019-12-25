В порту Петербурга обнаружили опасный сорняк в 9 тоннах индийских семян кумина

Груз был отправлен на фитосанитарный контроль, который выявил следы опасного сорняка в партии семян.

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз девяти тонн продукции индийских семян кумина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Груз был отправлен на фитосанитарный контроль, который выявил следы опасного сорняка в партии семян. Лабораторная экспертиза подтвердила, что семена кумина были заражены повиликой — паразитирующим травянистым растением.

В связи с этим партия была запрещена к ввозу.

Ранее мы сообщили о том, что в двух тоннах узбекских абрикосов в Пулково нашли личинку опасного насекомого.

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