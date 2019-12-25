В двух тоннах узбекских абрикосов в Пулково нашли личинку опасного насекомого

Лабораторные исследования подтвердили, что обнаруженная личинка принадлежит восточной плодожорке.

Специалисты Россельхознадзора выявили наличие личинки опасного насекомого в двух тоннах свежих абрикосов, прибывших из Узбекистана, о чем сообщили в пресс-службе ведомства 19 июня. Груз направлялся в Москву.

Фитосанитарный контроль партии фруктов проводился в грузовом терминале Пулково. Лабораторные исследования подтвердили, что обнаруженная личинка принадлежит восточной плодожорке. Это насекомое наносит ущерб плодам и побегам фруктовых деревьев, и может уничтожить от 50% до 100% урожая.

В связи с этим, ввоз двух тонн абрикосов на территорию Российской Федерации был запрещен. По решению собственника, продукция должна быть подвергнута процедуре обеззараживания.

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