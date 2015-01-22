Новый экомаршрут открылся на берегу Финского залива

"Бугаиная тропа" протяженностью около 2 километров начинается от Полянской дороги, попасть на нее можно с Приморского шоссе.

Губернатор Петербурга открыл шестой экомаршрут "Бугаиная тропа" на берегу Финского залива. Он создан на территории природного заказника "Северное побережье Невской губы", к востоку от поселка Лисий Нос, рассказали в пресс-службе Смольного.

Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам. Формат экотропы позволяет это сделать. Здесь каждый может увидеть, что Петербург богат не только архитектурными ансамблями, но и великолепной природой. Губернатор Петербурга

"Бугаиная тропа" протяженностью около 2 километров начинается от Полянской дороги, попасть на нее можно с Приморского шоссе. Половина маршрута проходит по деревянным настилам. Эти конструкции регулируют и направляют потоки посетителей, чем сохраняют места обитания животных и растений.

В двух местах оборудовали обзорные площадки для наблюдения за птицами – в заказнике их насчитывается 183 вида. Обитающая здесь большая выпь подарила "Бугаиной тропе" свое имя: голос этой птицы напоминает рев быка. В прежние времена этих животных называли бугаями.

Главная достопримечательность маршрута – старейший в заказнике черешчатый дуб, ровесник Петра I. Его возраст по разным оценкам достигает 340-460 лет.

Также отмечается, что в Петербурге существуют 17 особо охраняемых природных территорий. До 2030 года намерены создать еще три: "Сестрорецкие дюны", "Тарховский", "Старая граница".

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Ленобласть намерены запустить новый межрегиональный водный маршрут.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)