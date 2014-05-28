Из Петербурга в Ленобласть намерены запустить новый межрегиональный водный маршрут

Количество межрегиональных экологических маршрутов, соединяющих Петербург и Ленобласть, может увеличиться. Специалисты изучают русло реки Сестра, где планируют организовать межрегиональный водный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции ООПТ региона.
Ранее стороны договорились о совместной работе по улучшению существующих экотроп и созданию новых маршрутов.
В Ленинградской области активно развивается водный туризм. В частности, на территории природного парка "Токсовский" скоро откроется водный экомаршрут. Кроме того, силами волонтеров реку Охта очищают от древесных завалов и захламленности, а также обустраивают места спуска к воде, указатели и информационные щиты.
Ранее мы сообщили о том, что с 2025 года курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог.
Фото: : Дирекция ООПТ Ленобласти
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