Участников "Дома-2" заставили покинуть поляну из-за закрытия проекта

Они должны найти новое жилище до 18 февраля.

Участников "Дома-2" попросили собраться и покинуть поляну из-за закрытия проекта. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

О необходимости освободить территорию заявили руководители съемочного процесса. Участники "Дома-2" должны найти себе новое жилище, крайний срок выезда с площадки – 18 февраля.

ТНТ официально объявил о закрытии "Дома-2" 18 декабря 2020 года. Причиной стали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества. Съемки реалити-шоу хотели возобновить в феврале, однако этого пока так и не произошло.

Ранее стало известно, что "Дом-2" переедет на CTC Love. Однако съемки проекта были сорваны, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию проекта с телеканалом.

Фото: ВКонтакте / Дом 2