ТНТ закрывает шоу "Бородина против Бузовой" из-за низких рейтингов

Вместо него стартуют съемки совершенно нового проекта с прежними ведущими.

Шоу "Бородина против Бузовой" перестанет существовать в привычном формате. Вместо этого проекта на ТНТ стартуют съемки нового с прежними ведущими. Изданию "СтарХит" удалось выяснить подробности.

Программу "Бородина против Бузовой" решили закрыть из-за низких рейтингов. 12 марта выйдет последний выпуск проекта.

В середине марта на ТНТ стартует новое ежедневное утреннее шоу, ведущими которого станут Ольга Бузова и Ксения Бородина. У программы будет совершенно другой формат, однако название решили сильно не переделывать, чтобы сохранить узнаваемость бренда. Теперь это будет "ББ шоу".

В новом шоу не будет скандалов. Главное требование продюсеров: никаких криков, ругани и драк. В рамках ток-шоу ведущие будут деликатно обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями.

Героями шоу будут в основном обычные люди, которые хотят на "ББ шоу" разобраться в своей жизни и решить насущные вопросы. В этом им помогут психологи, юристы, экстрасенсы и, конечно же, знаменитости.

Ранее мы писали, что участников "Дома-2" заставили покинуть поляну из-за закрытия проекта.

Фото: Instagram / borodinavsbuzova