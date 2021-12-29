Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за аккаунта в Instagram

Инстанция не поменяла блогеру меру пресечения.

Пресненский суд Москвы отказался взять под стражу российского блогера Эдварда Била из-за существования аккаунта в Instagram. По версии уголовно-исполнительной инспекции, мужчина нарушал условия меры пресечения. Фигуранту расследования было запрещено использовать интернет (запрет на определенные действия).

Пресненским районным судом отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Эдуарду Билю на заключение под стражу. Лела Кокая, пресс-секретарь инстанции

Адвокат блогера Сергей Жорин пояснил прессе, что надзорная инспекция и прокуратура нашли якобы аккаунт Эдварда Била в Instagram. На эту страницу в социальных сетях подписано шесть тысяч человек. Сторона защиты уточнила, что следствие обнаружило один из многих фейковых аккаунтов знаменитости, к которому он не имеет никакого отношения.

Эдвард Бил прибыл в суд на слушание по делу о ДТП в центре Москвы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости