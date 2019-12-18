На Дробыша и Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения

В литературных махинациях артистов обвинила поэтесса Анастасия Рыбачук.

Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую. Истица обвинила артистов в литературных махинациях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению Рыбачук, Дробыш и Самбурская украли у нее стихотворение "Мечта". Поэтесса требует взыскать с виновников 1,5 млн рублей за нарушение авторских прав.

Рыбачук считает песню Самбурской "Старая" своим творением. За запись композиции отвечал продюсерский центр Виктора Дробыша.

"Мечтают подруги потрахаться в Турции,

Мечтают о сиськах, чтоб мальчикам нравиться…

Тупые банальные курицы.

Я вот мечтаю состариться", - гласят первые строки стихотворения Рыбачук, так же начинается первый куплет песни "Старая".

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Видео: YouTube / StarPro