Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе на съемках

Актер заявил, что этот поцелуй "переплюнуть" очень тяжело.

Российский актер театра и кино Александр Петров в программе "Морозова хочет знать" рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере. Он заявил, что больше всего ему понравилось целоваться с партнершей из фильма "Лед-2", 48-летней Марией Ароновой.

Актер назвал этот поцелуй "высшим проявлением романтики". Петров считает, что если бы в "Золотом орле" была номинация "Лучший поцелуй", они бы с Марией выигрывали ее каждый год. По словам артиста, "переплюнуть" этот поцелуй очень тяжело. "Сердце стучало у меня, у Маши", - вспомнил он.

В жизни Петрова и Аронову связывают приятельские отношения. Сердце актера принадлежит другой актрисе – Стасе Милославской. Долгое время влюбленные скрывали свой роман, а потом начали вместе выходить в свет. В конце прошлого года Александр признался в любви девушке на сцене кинотеатра. На прошлой неделе опубликовал в Instagram фото пылкого поцелуя со Стасей.

Ранее Певцов ответил на критику фильма "На Париж".

Фото: кадр из фильма "Лед-2" Жоры Крыжовникова, Instagram / actorsashapetrov