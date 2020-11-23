Shaman рассказал, как начал работать с Виктором Дробышем

Ярослав Дронов считает, что является единственным продюсером своего музыкального проекта.

Российский певец Shaman рассказал, как начал работать с музыкальным продюсером и композитором Виктором Дробышем. Артист рассказал в эфире YouTube-проекта "Алена, блин", что у него никогда не было финансового инвестора, поэтому единственным продюсером Шамана является сам Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя). Он напомнил, что Дробыш совместно с лейблом "Первое музыкальное издательство" делает дистрибуцию композиций.

...За очень вменяемый процент, а также при нашей с ним конфиденциальной, личной беседе как эксперт консультирует меня по вопросам, что происходит внутри шоу-бизнеса. артист Shaman

Музыкант уточнил, что также Виктор Дробыш получает небольшой процент за концертные выступления исполнителя. Однако Ярослав Дронов не считает его своим продюсером.

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Фото и видео: YouTube / Алена, блин!