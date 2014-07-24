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Эмин Агаларов высказался о дальнейшей карьере Валерия Меладзе

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По его словам, на концерты певца не будут ходить в таком количестве, как раньше.

Певец Эмин Агаларов высказался о дальнейшей карьере заслуженного артиста России Валерия Меладзе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Стрелец-молодец".

По словам Агаларова, у Меладзе больше не будет большого количества поклонников, а на его концерты не будут ходить в таком количестве, как раньше. При этом он оценил талант певца и его значимость для российской эстрады.

Валерий Меладзе в нашем пространстве существует лет 25 уже, наверное. И каждый год выдает мощнейшие хиты, каждый год участвует во всех премиях, в сборных концертах.

Эмин Агаларов, певец

Ранее мы сообщали, что клип музыканта SHAMAN за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров.

Видео: YouTube / Надежда Стрелец

 

Теги: валерий меладзе, карьера, эмин агаларов
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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