Настасья Самбурская: от парикмахерской до царского трона

В новом сезоне экшн-комедии "Казачок" на ТНТ Настасья Самбурская сыграет Марину Мнишек — первую женщину, коронованную как русская царица.

Героиня Самбурской станет главной антагонисткой второго сезона. Что ж, роль роковой особы актрисе подходит: за годы карьеры Настасья успела примерить на себя образ бунтарки, певицы, комедиантки и драматической актрисы. Рассказываем, как она прошла свой творческий путь — от студенческой комедии до исторических страстей XVII века.

Непростой старт карьеры

Настасья Самбурская родилась 1 марта 1987 года в Приозерске Ленинградской области. Выросла в городе Ртищево Саратовской области, где, по её собственным рассказам, детство было далеко не безоблачным. После девятого класса Настасья уехала в Энгельс учиться на парикмахера. Однако путь к успеху с расчёской и феном явно был не для неё.

В Москву Самбурская отправилась, толком не зная, что именно хочет делать, но уже тогда чувствовала: сцена — это её. Она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, однако проучилась там недолго — уже после первого курса была отчислена. Не отчаявшись, Настасья поступила в ГИТИС к Сергею Голомазову, который увидел в ней потенциал. В 2010 году она успешно окончила вуз и была принята в Театр на Малой Бронной.

И почти сразу начала покорять телеэкраны.

"Универ" и народная любовь

Настоящую славу Самбурской принесла роль Кристины Соколовской в ситкоме "Универ. Новая общага" на ТНТ. Её героиня — прямая, дерзкая и невероятно харизматичная студентка — мгновенно полюбилась зрителям. Кристина стала одним из самых узнаваемых образов нового поколения сериалов ТНТ, а Настасья — одной из самых востребованных актрис канала.

Ситком подарил Самбурской не только популярность, но и определённое актёрское амплуа — сильной, независимой женщины с ярким характером. Правда, спустя несколько лет Настасья призналась, что любовь к своей героине у неё постепенно угасла. В 2015 году она решила уйти из проекта, объяснив: "Никакие деньги не спасут, если ты идёшь на работу как на каторгу".

Позднее актриса вернулась к роли Кристины в сиквеле "Универ. 10 лет спустя", где герои повзрослели — а проблемы остались всё такими же смешными и жизненными.

Музыкальная карьера: сцена под другим углом

Если кто-то думал, что Самбурская ограничится только актёрством, он сильно ошибался. Параллельно с работой в кино и театре Настасья начала музыкальную карьеру. Её первый трек "Ты попал" вышел ещё в 2012 году, а затем последовали сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем и полноценная музыкальная программа.

В 2016 году Самбурская выпустила песню "Плохие мальчики", записала ещё несколько треков и даже получила премию "Шансон года" в номинации "Открытие года". Позднее между ней и продюсером произошёл конфликт, закончившийся судом, который актриса проиграла. Но музыка осталась в её жизни.

Сегодня Настасья активно ведёт YouTube-канал, где выпускает собственные песни и каверы. В её репертуаре звучит современный шансон, поп и лёгкий рок. Последние треки Самбурской, такие как "Сильная" и "Безответная", собрали сотни тысяч прослушиваний.

Театр: любовь и разрыв

После выпуска из ГИТИСа Самбурская работала в Театре на Малой Бронной, где участвовала в спектаклях "Формалин", "Салемские ведьмы", "Кроличья нора" и других. Театр был важной частью её жизни, но и здесь не обошлось без сложностей: в 2019 году актриса покинула труппу после конфликта с новым руководством.

Сегодня Настасья играет в антрепризных спектаклях, продолжая театральную карьеру в более свободном формате.

Марина Мнишек: новый поворот в "Казачке"

Теперь перед Настасьей — новый исторический вызов. В продолжении сериала "Казачок" она сыграет Марину Мнишек — польскую шляхтянку, ставшую женой Лжедмитрия I, а затем коронованной русской царицей. Причём в интерпретации "Казачка" её образ будет не просто историческим, а ярким, живым и с изрядной долей авантюризма.

Героиня Самбурской станет не просто антагонисткой Стёпы и компании — она будет умной, харизматичной и опасной соперницей. И судя по всему, Настасья в этой роли покажет ту самую смесь дерзости, силы и артистизма, за которую её любят зрители.

Судьба Марины Мнишек — это история о власти, любви, амбициях и предательстве. И кто, как не Самбурская, может вложить в этот образ всю нужную драму и темперамент?

Авторы проекта — Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев — обещают, что героиня Самбурской станет настоящей антагонисткой второго сезона: харизматичной, дерзкой, непредсказуемой. Актрисе, привыкшей играть сильных женщин, роль Марины Мнишек подходит как нельзя лучше.

Самбурская присоединилась к мощному актёрскому составу: вместе с ней в новых сериях зрители увидят Алексея Лукина, Викторию Разумовскую, Александра Новикова, Алексея Кравченко, Максима Белбородова, Георгия Дронова, Светлану Листову и Владимира Епифанцева. Постановщиком вновь выступает Игорь Зайцев, известный по проектам "Тобол" и "Великая".

Что дальше?

Сегодня Настасья Самбурская остаётся одной из самых узнаваемых актрис своего поколения — яркой, многогранной и всегда чуть-чуть неожиданной. Она легко меняет жанры, образы, форматы, оставаясь верной своему внутреннему драйву.

"Казачок" — только очередная остановка на этом творческом пути, полном смелых решений. И, зная Самбурскую, можно не сомневаться: скучать нам точно не придётся.

Не пропустите: второй сезон "Казачка" — с 12 мая в 20:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ