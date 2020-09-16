Поклонники удивлены жесткими требованиями Самбурской к личному помощнику

У соискателя на эту должность не должно быть детей, также ему необходимо уметь держать рот на замке.

Актриса Настасья Самбурская вновь ищет личного помощника. После неудачного прошлого опыта звезда со всей ответственностью подошла к выбору человека, которого она посвятит во все сферы своей жизни и доверит важные поручения. Целый перечень требований опубликован у Настасьи в Instagram.

В списке есть стандартные требования, в их числе стрессоустойчивость, трудолюбие, честность, умение соблюдать субординацию. Кроме того, личный помощник Самбурской должен иметь хорошее здоровье и водительские права, отсутствие творческих амбиций и чрезмерной общительности, а также уметь держать рот на замке. У соискателя на эту должность не должно быть детей, и он не должен о них задумываться в течение пяти ближайших лет.

Такой список требований, мягко говоря, удивил поклонников артистки. На вопрос, почему у помощника не должно быть детей, Настасья ответила, что дети имеют свойство часто болеть. А ей нужен сотрудник, у которого в приоритете работа.

Некоторые обвинили актрису в ущемлении прав человека.

Другие и вовсе заявили, что Самбурской нужен не помощник, а работ.

Также Настасья дала четко понять, что если хотя бы одно из требований не соблюдено, человек ей не подходит.

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Фото: Instagram / samburskaya