Поклонники удивлены жесткими требованиями Самбурской к личному помощнику

Актриса Настасья Самбурская вновь ищет личного помощника. После неудачного прошлого опыта звезда со всей ответственностью подошла к выбору человека, которого она посвятит во все сферы своей жизни и доверит важные поручения. Целый перечень требований опубликован у Настасьи в Instagram.
В списке есть стандартные требования, в их числе стрессоустойчивость, трудолюбие, честность, умение соблюдать субординацию. Кроме того, личный помощник Самбурской должен иметь хорошее здоровье и водительские права, отсутствие творческих амбиций и чрезмерной общительности, а также уметь держать рот на замке. У соискателя на эту должность не должно быть детей, и он не должен о них задумываться в течение пяти ближайших лет.
Такой список требований, мягко говоря, удивил поклонников артистки. На вопрос, почему у помощника не должно быть детей, Настасья ответила, что дети имеют свойство часто болеть. А ей нужен сотрудник, у которого в приоритете работа.
Некоторые обвинили актрису в ущемлении прав человека.
Другие и вовсе заявили, что Самбурской нужен не помощник, а работ.
Также Настасья дала четко понять, что если хотя бы одно из требований не соблюдено, человек ей не подходит.
Ранее мы публиковали новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина.
Фото: Instagram / samburskaya
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