Стартовали съемки сериала "Универ. 10 лет спустя"

Об этом сообщили исполнительницы главных ролей в Instagram.

Российские актрисы Анна Хилькевич и Настасья Самбурская, сыгравшие в "Универе" Машу Белову и Кристину Соколовскую, заявили в Instagram о начале съемок продолжения популярного сериала. Проект получил название "Универ. 10 лет спустя".

"Честно, я думала, что об этой невероятной новости расскажем чуть попозже... но)) хоть что-то чудесное в 2020 году произошло))) "10 лет спустя"! Наконец-то не будет повода писать нам "сколько можно уже студентов" играть и "а что, у вас в Универе никто не выпускается и не стареет"?!)) в общем, глянем какие мысли у вас? Что могло произойти у наших героев спустя 10 лет?", - написала в Instagram Анна Хилькевич (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

"Молчать больше невозможно! Стартовали съемки "Универ.10 лет спустя" до встречи, любимые!!!!!!!" – заявила Настасья Самбурская (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В продолжении снимутся знакомые и известные российским зрителям актеры. Кроме Хилькевич и Самбурской к своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Кузина, Сергей Пиоро и другие актеры. Дата премьеры пока не названа.

Ранее мы писали, что фильм "Мулан" выйдет на Disney+ 4 сентября.

Фото: Instagram / samburskaya