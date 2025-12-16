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Анна Хилькевич рассказала, чем приходится платить за успех
Сегодня, 12:55
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Анна Хилькевич рассказала, чем приходится платить за успех

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Его цена для актрисы – личное время.

В интервью изданию "Петербург2" актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала, как попасть на ТВ и чем приходится платить за профессиональный успех. 

Чтобы связать свою жизнь с телевидением, артистка посоветовала быть в фокусе и понимать, что происходит в индустрии. Важно разбираться в контенте и следить за профессиональной средой. Кроме того, рекомендуется быть в коммьюнити: ходить на кастинги и знакомиться с людьми, а еще стоит искать свой уникальный код. 

Что касается успеха, его цена для Анны – личное время. 

Я стараюсь соблюдать баланс, но чаще всего приходится выбирать между семьей и работой. Личного времени практически не остается. Это, наверное, самая высокая цена, которую я плачу за свою профессию. 

Анна Хилькевич, актриса 

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: анна хилькевич, интервью
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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