Новые форматы. Российские сериалы, снятые на "удалёнке"

Большая часть онлайн-кинотеатров бесплатно предоставила сериалы, которые сняты при помощи смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции российские режиссеры решили освоить новые форматы съемок на "удаленке" и сделали необычные проекты. Piter.TV собрал топ-сериалов, которые сняты в жанре "screenlife".

"#СидЯдома"

Режисер Ольга Френкель сняла при помощи ноутбуков, планшетов и телефонов сериал #СидЯдома. В сюжете история владельца подмосковной торговой сети "КлинХоз" Геннадия Цветка, которого играет Александр Робак. Главный герой пытается на самоизоляции поддерживать связь с подчиненными, ежедневно проводя совещания по видеосвязи. В целом сюжет до боли знаком каждому россиянину, который придерживается ограничительных мер, чтобы не заболеть COVID-19. В коллективе "КлинХоз" есть и бывший полковник ФСО Серёга Дергач, который поставляет противоречивые данные от своих сомнительных информаторов, и секретарша Юлечка собирается нарушить постановление и пойти на маникюр. Также в сериале есть работники, которые выходят на связь из шкафа, потому что только там можно укрыться от жены и детей.

Помимо Александра Робака в сериале играют такие знаменитые российские актеры, как Анна Котова-Дерябина, Гоша Куценко, Борис Дергачев, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Юлия Александрова, Михаил Кремер и Прохор Сумченко.

Премьера состоялась 14 апреля 2020 года на платформе PREMIER. Сервис предоставляет возможность посмотреть сериал бесплатно. Однако для этого пользователю нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

"Безопасные связи"

Новый сериал Константина Богомолова уже по-трации затрагивает темы любви и отношений. Только теперь зритель наблюдает за взаимоотношениями главных героев, которые находятся на вынужденном карантине. В ролях — Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Мария Шумакова, Александра Ребенок, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Сергей Сосновский.

Примечательно, что актеры изначально не знали, как будет развиваться сюжет. Богомолов выдавал сценарий лишь за день до "съемок". Более того, монтаж осуществлялся сразу же после записанных дублей. Последняя восьмая серия выходит 20 мая.

"Беезумие"

Александр Молочников ушел на самоизоляцию и создал сериал про московского режиссера, который вынуждает известных артистов репетировать новый спектакль удаленно. Ситуация осложняется тем, что репетиции проходят по видосвязи и главная героиня постановки — овца.

В ролях — Евгений Стычкин, Игорь Верник, Максим Матвеев, Аглая Тарасова , Кристина Асмус, Александр Молочников, Александра Ремизова, Людмила Хмельницкая и Григорий Верник. Особенность сериала в том, что в нём актеры играют самих себя, из-за чего стирается грань между их игрой и реальностью.

Серии "Беезумия" выходят раз в неделю в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

"Алиса"

Комедийный мини-сериал от режиссеров Ивана Петухова и Василисы Кузьминой. В центре повествования пятеро водителей такси, которые попадают в смешные, трогательные и жуткие ситуации в компании бортового компьютера "Алисы". Отметим, что этот сериал яволяется продолжение одноименной короткометражки, которая в 2018 году победила в конкурсе Medialab "Яндекс.Такси".

Главные роли достались таким актерам, как Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Филиппенко, Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Иван Дергачев, Владимир Любимцев, Михаил Горевой, Иван Колесников, Сергей Епишев, Данила Якушев, Александра Ревенко, Михаил Гавашели, Татьяна Шитова.

Сериал выходит на канале "Яндекс.Такси" в плейлисте Medialab.

"Нагиев на карантине"

Жанр screenlife для ситкома также не чужд режиссеру Сарику Андреасяну, который известно по фильмам "Робо", "Защитники" и "Фото на память". В сюжете комедийного сериала "Нагиев на карантине" история артиста Дмитрия Нагиева, который по-своему переживает самоизоляцию. Поклонники артиста впервые увидят не только, как и где живет Нагиев, но и познакомятся с его семьей.

Нагиева на самоизоляуии показывают в онлайн-кинотеатре Okko.

"Я дома, день 10-й"

Творческое объединение FIZIKA совместно с Анастасией Соващенко создали целый арт-проект о том, как люди переживают самоизоляцию. В проекте герои демонстрируют свой личный опыт переживания пандемии с помощью танцев.

Участниками проекта стали: Александр Тронов, Анна Дельцова, Ваня Сахнов, Юлия Рогозинская, Игорь Фирсов, Аня Тарасенко, Егор Гоген, Евгения Беглякова, Никита Орлов, Жанболат Толеген (Jackie), Гульнара Сильбаева, Настя Вядро, Даян Ахмедгалиев.

Проект выходит на YouTube-канале FIZIKA.

"Изолированные"

Актеры проекта KARANTIN PRODUCTION совместно с Галией Фатхутдиновой сняли вертикальный сериал на "удалёнке" о том, что герои чувствуют во время самоизоляции. Отметим, что ранее режиссер сама столкнулась с трудностями ограничений во время пандемии. Дело в том, что Фатхутдинова находилась в Китае в период пика заболевания.

Сериал рекомендуют смотреть вертикально на смартфоне. "Изолированны" можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале KARANTIN PRODUCTION.

"Все вместе"

Сериал с элементами фантастики от студий "Дикий Digital", Okko Studios и режиссера Виктории Кравченко. В сюжете история друзей, которые проводят время в беседах по видеосвязи. Историю компании озвучивает таинсвенный голос. Главных героев играют Данила Якушев, Юлия Топольницкая, Рина Гришина, Даниил Вахрушев, Игорь Чехов, Илья Бледный.

"Карантийный" сериал снят для платформы Okko Studios.

Отметим, что на Западе формат screenlife не слишком популярен. Практически ни одна из западных кинокомпаний не стала выпускать сериалы в соответствующем формате. По словам экспертов, это напрямую свзяно с гонорарами актеров.

Ранее мы сообщали о том, что назван фильм, который побил все рекорды по просмотрам на изоляции.

Фото:скриншоты

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин