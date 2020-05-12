Назван фильм, который побил все рекорды по просмотрам на изоляции

Картина рассказывает про смертельный вирус.

Американский драматический фильм "Заражение" стал самой популярной лентой у россиян в апреле. Об этом сообщило издание "Ридус", ссылаясь на аналитику компании MEGOGO.

По сюжету фильма ВОЗ совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельно опасного вируса неизвестного происхождения. Отследить происхождение заболевания трудно из-за того, что инкубационный период очень короткий, а заразность и смертность слишком высоки. Вирус, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, начинает мутировать. Смертность составляет более 20%, получение вакцины затягивается, и многие больные погибают.

Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон, Лоренс Фишбёрн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу, Брайан Крэнстон, Дженнифер Эль и другие. Премьера фильма состоялась в 2011 году.

Видео: YouTube / Top100kinoTV