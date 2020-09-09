Прокуратура взяла расследование под собственный контроль.

Переданный Россией Украине Владимир Балух впал в кому после избиения в Киеве. Об этом сообщили представители бывшего президента страны Петра Порошенко из партии "Европейская солидарность". Ранее мужчина был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН.

Информацию об избиении Балуха подтвердила Ирина Геращенко. Она добавила, что ее коллега находится в реанимации. До избиения Петр Порошенко заявил, что Балух вместе с еще одним освобожденным из РФ Сущенко присоединятся к его команде для участия в местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии сообщение партии "Европейская солидарность"

По данной ситуации местная прокуратура начала расследование. Факт нападения полиция расценивает как разбой. Преступникам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Видео: Youtube/ТСН