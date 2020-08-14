В Раде предложили обсудить перенос из Минска переговоров по Донбассу

Ирина Геращенко объяснила, что Минск не может принимать переговоры после массовых протестов в Белоруссии.

В Верховной Раде предложили обсудить в нормандском формате перенос из Минска переговоров по Донбассу. С соответствующим заявлением выступила представитель фракции местного парламента "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она разместила свое предложение в посте на Facebook.

Геращенко считает, что Украина должна поднять вопрос о смене места переговоров по урегулированию ситуации на востоке страны в рамках нормандского формата. В саммите принимают участие Киев, Москва, Париж и Берлин. Также депутат полагает, что данный вопрос власти могут обсудить в рамках ОБСЕ.

Украинские власти обязаны поднять вопрос в ОБСЕ, в нормандском формате об изменении площадки для мирных переговоров сообщение Ирины Геращенко

Парламентарий считает, что Минск не может считаться подходящей площадкой в связи с проходящими в Белоруссии массовыми протестами против действующей власти.

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ