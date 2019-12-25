Глава делегации от Киева по Донбассу напомнил, что место для переговоров можно попросить у "нейтральной стороны", если Минск больше не сможет принимать Трехстороннюю контактную группу.

Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место. Первый президент Украины рассказал в интервью журналистам из "Украинского радио" о том, что ранее Минск предоставил уникальное место и условия работы по разрешению конфликта на востоке Украины. Однако если такая возможность исчезнет, то Киев займется поисками новой площадки для обсуждений.

Белоруссия предоставила нам возможность и условия, чтобы мы там работали. И мы рассчитываем, что когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место Леонид Кравчук, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Политик рассказал, что место для переговорного процесса может предложить третья, нейтральная сторона. В качестве примера он привел Швецию. Он добавил, что об этом можно попросить иностранных коллег.

Зеленский считает, что протесты в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы.