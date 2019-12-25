К массовым беспорядкам могут быть привлечены националистические организации.

Депутат Верховной рады заявил о попытке госпереворота со стороны Порошенко 24 августа 2020. Заявление сделал депутат Верховной рады Украины от фракции "оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости. Илья Кива, депутат Верховной рады

Он отметил, что это противостояние может закончиться госпереворотом. По его мнению, к массовым беспорядкам могут быть привлечены националистические организации.

Кива также считает, что спецслужбы не противодействуют государственному перевороту, который, уверен депутат, готовится уже около полугода.

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