Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:0.

Передача российского спортсмена Андрея Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вторая игра серии первого раунда завершилась с результатом 3:0. Дублем отличился на 9 и 60 минутах Себастьян Ахо. Еще одна забитая шайба принадлежит Джордану Стаалу, который забил ее на 60 минуте встречи.

Нападающий из РФ Свечников реализовал результативную передачу. Таким образом он отметился позитивным для команды действием во второй игре плей-офф подряд. В рамках первой игры с "Нэшвиллом" спортсмен забил шайбу в ворота соперников.

Сейчас "Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра запланирована на 22 мая. Начало игры - в 02 часа ночи по московскому времени.По итогам регулярного турнира "Каролина" лидирует в рейтинге Центрального дивизиона. "Нэшвилл" расположился на четвертой позиции.

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Бостона".

Видео: YouTube / PRO Hockey