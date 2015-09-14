Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

Гол российского спортсмена Андрея Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2. От команды победителей отличились забитыми шайбами на 14, 25 и 49, 43 и 59 минутах встречи Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (рализовал дубль), Нино Ниддеррайтер, Андрей Свечников (гол в пустые ворота). От "Нэшвилла" на 13 и 29 минутах отметились Филип Форсберг и Эрик Хаула.

На данный момент "Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующая игра запланирована на 20 мая. Матч начнется в 03 часа утра по московскому времени. По итогам игр в Центральном дивизионе клуб расположился на первой позиции рейтинга, "Нэшвилл" - на четвертом.

"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ.

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