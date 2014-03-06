"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:3.

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6:3. Заброшенными шайбами со стороны победителей на 25 и 59, 36 и 45, 48, 58 минутах отличились Нино Нидерайтер (дубль), Андрей Свечников (дубль), Теуво Терявяйнен, Мартин Нечас. У проигравшей команды отметились на 7 и 52, 13 минутах Алекс Дебринкэт (дубль), Майк Хардман.

Россиянин также реализовал в матче голевую передачу. На его счету в текущем сезоне НХЛ значится 42 очка (за 15 голов и 27 результативных передач) в 53 проведенных играх. Защитник "Чикаго" Никита Задоров не сумел отличиться.

На данный момент "Каролина" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона с 79 очками. Клуб гарантировал себе место в плей-офф. "Чикаго" находится на шестом месте с 50 очками.

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Видео: YT / SPORTSNET