"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 7:3.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 7:3. Со стороны команды победителей отличились на 2, 24, 26 и 54, 48, 56 и 59 минутах игры Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (совершил дубль), Джейсон Закер, Марк Фридман (гол в пустые ворота), Джон Марино. От "Филадельфии" шайбы в ворота противников забросили на 29, 39 и 51 минутах встречи Джастин Браун, Шон Кутюрье, Тревис Конечны.

Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами во время игры. К настоящему моменту он набрал 27 очков за текущий сезон НХЛ (восемь забитых шайб и 19 голевых передач). После возвращения спортсмен отличился во второй игре подряд. Около месяца нападающий отсутствовал из-за травмы. Его соотечественник Иван Проворов также отдал голевую передачу, набрав 26 очков в 53 играх.

"Питтсбург" расположился на первой позиции рейтинга Восточного дивизиона с 73 очками. Команда гарантировала себе место в плей-офф. "Филадельфия" находится на шестом месте в таблице с 53 очками.

Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы в игре с "Вашингтоном".

Видео: YT / SPORTSNET