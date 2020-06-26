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Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы в игре с "Вашингтоном"

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Его команда лишилась шансов на выход в плей-офф НХЛ.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин пропустит остаток регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает обозреватель Эллиот Фридман в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, россиянин получил повреждение нижней части тела в результате драки с форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Томом Уилсоном. После столкновения Панарин упал на лед и не смог продолжить встречу. Однако главный тренер "рейнджеров" Дэвид Куинн заявил, что травма игрока не серьезная.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Вашингтона". "Рейнджерс" за три матча до конца регулярного сезона потеряли все шансы на попадание в плей-офф.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальняя хоккейная лига, травма, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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