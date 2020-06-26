Шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Вегасом"

Россиянин лидирует в рейтинге лучших новичков НХЛ.

"Миннесота Уайлд" обыграла "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:5.

Кирилл Капризов набрал два очка по итогам встречи. Русский форвард "Миннесоты" отметился голевой передачей на Ника Бонино, а также забросил одну их шайб в концовке третьего периода. Его точный выстрел помог команде сравнять счет в матче, а спустя мгновенье Юнас Брудин принес победу хозяевам.

Капризов продолжает лидировать в рейтинге лучших новичков НХЛ нынешнего сезона. В 51 игре хоккеист набрал 45 очков (24+21). Его преследует нападающий "Далласа" Джейсон Робертсон - 42 очка (16+26) в 47 матчах.

Ранее стало известно, что Илья Ковальчук покинул "Авангард".

Видео: YouTube / SPORTSNET