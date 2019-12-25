Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Бостона"

гра завершилась в овертайме.

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Бостону". Игра завершилась с результатом 2:3. Со стороны победителей отличились на 30, 52 и 86 минутах встречи Тэйлор Холл, Брэд Маршанд и Крейг Смит. От "Вашингтона" шайбы в ворота соперников забросили на 29 и 39 минутах Александр Овечкин и Ник Дауд.

Российский нападающий отметился первой шайбой в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Его сокомандник Илья Самсонов провел свой первый матч в рамках плей-офф и отразил 40 бросков. Спортсмен ыл выведен из ковид-протокола 16 мая. Форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не сумели отличиться в матче.

Сейчас "Бостон" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Две предыдущие игры также завершились в овертайме. По результатам регулярного турнира НХЛ команда "Вашингтон Кэпиталз" расположилась на второй позиции списка Восточного дивизиона, а "Бостон" - на третьем.

Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы в игре с "Вашингтоном".

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