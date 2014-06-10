Перед судом предстанут двое уроженцев Владикавказа, ограбивших МФО в Петербурге

Материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд города.

Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга завершили расследование уголовного дела о четырех разбойных нападениях на микрофинансовые учреждения, совершенных в марте этого года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на своей странице в Facebook.

Согласно данным следствия, в марте этого года в Петербург для быстрого заработка прибыли двое жителей Владикавказа, 22-летний Сосланбек и 22-летний Астан. Однако мужчины не нашли для себя подходящую работу, но придумали иное решение. Так, 11 марта этого года они совершили разбойное нападение на микрофинансовую организацию (МФО) на Сенной площади, где они украли 50 тыс. рублей.

После данного инцидента Астан решил не участвовать в дальнейших преступлениях. Сосланбек в свою очередь 15 марта этого года совершил три нападения. С утра он совершил налет на МФО на улице Уточкина и похитил около 20 тысяч рублей. Позже, около 15:30, в отделении банка на улице Ефимова похитил порядка пяти тысяч рублей. Последнее преступление было совершено спустя два часа в МФО на проспекте Маршала Жукова, где под угрозой пневматического пистолета похитил около двух тысяч рублей.

Спустя трое суток сотрудники уголовного розыска задержали правонарушителей в одной из квартир в Мурино. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенных денег, а также пневматический пистолет и нож. В этот же день им были предъявлены обвинения по ч.2 ст.162 УК РФ (преступления против собственности: разбой).

Ранее мы писали, что полиция задержала "квартирника", который организовал мастерскую по изготовлению ключей у себя дома на проспекте Большевиков. Его поймали сразу же после преступления.

Видео: YouTube / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО