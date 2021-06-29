Мужчина изготавливал ключи у себя дома для совершения краж в Петербурге

Полиции удалось установить причастность петербуржца к двум кражам.

Полиция задержала "квартирника", который организовал мастерскую по изготовлению ключей у себя дома на проспекте Большевиков. Его поймали сразу же после преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Токарь изготавливал ключи в своей квартире на проспекте Большевиков. 51-летнего мужчину задержали после кражи на проспекте Авиаконструкторов. Злоумышленника подловили, когда он выходил из чужой квартиры с ювелирными изделиями, алкоголем, декоративными вазами и статуэтками.

Кроме того, подозреваемый причастен к краже из квартиры на улице Белы Куна в начале июня этого года. Есть вероятность, что двумя эпизодами список преступлений не ограничивается.

По версии полицейских, перед кражей мужчина выжидал момент, когда хозяев не будет дома. На двери он устанавливал метки, по котором определял, когда они приходят и уходят.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин избили и ограбили охранников склада на Лиговском проспекте, и поделился видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО