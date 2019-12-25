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Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая
Сегодня, 8:02
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lesjasap

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

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Американский борт помешал проведению штатных военных учений КНР.

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на Минобороны Китая. Военные уточнили, что заметили американский борт-разведчик, который проник в запретную для полетов зону.

Вооруженные силы объяснили, что там, где самолет США совершал полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. Мероприятия проводились в северной части страны. Представители оборонного ведомства рассказали, что США создали значительное препятствие для штатных военных испытаний КНР, а также нарушили международные договоренности.

В Минобороны КНР считают, что подобный инцидент может привести к столкновению на море или в воздухе. Действия США в Пекине назвали провокационными.

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Теги: военные учения, китай, самолет-разведчик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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