На "Армии-2020" раскрыли планы по созданию подлодки, над которой работают Пекин и Москва.

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Специалист рассказал о совместной программе Москвы и Пекина во время военно-технического форума "Армия-2020".

В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано сообщение ФСВТС

Напомним, что глава делегации государственной корпорации "Ростех" на выставке Airshow China в 2018 Виктор Кладов рассказал, что Россия подписала контракт с Китаем на поставку водного, воздушного и сухопутного оружия.

В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников.