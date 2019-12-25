Российская "Сфера" объединит более 500 спутников до 2030 года

В "Роскосмосе" рассказали о планах запуска многоцелевого проекта связи.

Российский многоцелевой проект связи "Сфера" объединит более 500 спутников до 2030 года. Об этом рассказали представители государственной корпорации "Роскосмос" во время военно-технического форума "Армия-2020".

Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в РФ путём создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности сообщение "Роскосмоса"

Специалисты объяснили, что "Сфера" предоставит высокоскоростной Интернет для пользователей, а также позволит ученым наблюдать за планетой в режиме реального времени. К 2030 году будет работать пять орбитальных группировок связи и пять группировок дистанционного зондирования Земли.

Функционирование системы будет осуществляться за счет применения космической лазерной связи, искусственного интеллекта. Последний займется управлением многоспутниковыми группировками.

Рогозин: доля гражданской продукции "Роскосмоса" составляет 54%.

Видео: YouTube / Apeture